O Minas Tênis Clube anunciou na tarde dessa quarta-feira (1º) a renovação do contrato com o técnico Léo Costa para a temporada do Novo Basquete Brasil (NBB) 2020/21.

Este será o segundo ano seguido com o treinador no comando da equipe minastenista.

“Primeiramente, gostaria de agradecer a confiança da diretoria do Minas e ressaltar que fiquei muito contente com a minha renovação. O clube oferece uma estrutura diferenciada de trabalho, para toda comissão técnica e jogadores. Sempre acreditei em um planejamento de médio/longo prazo, para consolidar resultados, e tenho certeza que, com a continuidade do trabalho, poderemos alcançar os objetivos que o Minas merece”, comentou Léo Costa.

A data prevista para o início da nova temporada do NBB é 14 de novembro. Devido à pandemia do novo coronavírus, a temporada 2019/2020 foi encerrada sem a definição de um campeão.