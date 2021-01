Minas Gerais se aproxima dos 550 mil casos confirmados de Covid-19. Nas últimas 24 horas, os 2.418 novos infectados levaram a um total de 549.302 casos, de acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde na manhã deste sábado (2).

Em número de óbitos, Minas já soma 12.023 vítimas, sendo que 22 foram registradas nas últimas 24 horas. A quantidade de pessoas recuperadas é de 496.011, enquanto 41.268 ainda estão em tratamento.

As taxas de casos confirmados e mortes diminuíram em relação aos últimos dias. Na quinta-feira (31), o Estado bateu recorde no número de casos (6.865), além de 118 óbitos. No primeiro dia de 2021, foram 99 perdas de vidas e 3.975 novos casos.

Fonte: Hoje em Dia