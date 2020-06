Novo levantamento da Open Knowledge Brasil (OKBR) mostra que Minas Gerais segue na liderança no ranking de transparência dos estados brasileiros com relação à divulgação de dados e informações em seus portais oficiais sobre a pandemia de covid-19. A organização sem fins lucrativos e apartidária realiza o monitoramento semanal dos governos todas as quintas-feiras. O último boletim, que mostra a continuidade do bom desempenho do Governo de Minas, foi divulgado em 11 de junho.

Desde 21 de maio, o Estado registra 100% de transparência em todas as avaliações realizadas pela OKRB, o que reflete o esforço do poder público para fornecer à população todos os dados disponíveis sobre a evolução da doença. Além de Minas, somente Goiás conseguiu alcançar este resultado e também integra a primeira posição do ranking.

O índice pode ser acessado neste link e as informações completas e a série histórica brasileira estão disponíveis aqui.

