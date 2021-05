O secretário de Estado de Saúde, o médico Fábio Baccheretti, informou nesta quinta-feira (13) que Minas Gerais já está se preparando para a possibilidade de ocorrência de uma terceira onda de casos de Covid-19. A declaração foi feita durante coletiva de imprensa na Cidade Administrativa, no início desta tarde.

“Para a possibilidade de terceira onda, o estado vem se preparando. Continuaremos comprando o kit intubação, fortalecendo a rede de gás, financiando a qualificação, que fica como legado. Nossa expectativa é que, caso venha uma terceira onda, o estado esteja preparado para ela”, afirmou.

Nesta quinta, também foi anunciado o retorno de duas novas regiões para a onda amarela, no programa Minas Consciente. Segundo o secretário, os indicadores atuais são favoráveis à flexibilização do comércio no estado e não indicam que a onda roxa – mais restritiva – seja imposta na próxima semana.