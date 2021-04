Com recentes recordes de novos casos de Covid-19 e mortes decorrentes da doença, Minas Gerais está no pior momento da pandemia. A avaliação do governo estadual é que um dos motivos que explicam a intensa disseminação do coronavírus – e a consequente sobrecarga nos hospitais – é a circulação de novas cepas.

“É um cenário nunca antes vivido pelo estado. É o pior momento da pandemia, muito vinculado às novas cepas que vêm circulando no estado”, alertou o secretário de estado de saúde, Fábio Baccheretti, em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira.



Minas Gerais já identificou a circulação de diferentes cepas da COVID-19, como a P.1, de Manaus, e a B.1.1.7, do Reino Unido. Essas mutações são consideradas Variantes de Atenção (VOC) no Brasil.

“Nossa ocupação de leito hospitalar está cada vez mais próxima de 100%. CTI continua sendo o nosso ponto mais sensível. É muito difícil abrir leito de terapia intensiva no estado, mas a gente vem se esforçando”, prosseguiu o chefe da pasta, que projeta manutenção ou aumento no número diário de mortes para os próximos dias.

“A gente ainda verá o aumento de óbitos nessas regiões – ou pelo menos uma constância desses óbitos. Daqui a pouco, eles irão cair. No estado como um todo, há um aumento de óbitos de forma muito clara”, disse.