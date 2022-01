A variante Ômicron do coronavírus já contaminou 167 pessoas em Minas Gerais. Até a manhã desta sexta-feira (7), a nova cepa foi identificada em 21 cidades, conforme dados atualizados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Até a última segunda (3), eram 138 notificações confirmadas.

Até o momento, conforme informou a pasta por meio de nota, nenhum óbito foi registrado em decorrência da mutação no território mineiro e “todos os casos investigados apresentaram quadros leves da doença, com isolamento domiciliar, não havendo necessidade de internação hospitalar”.

Ainda segundo a SES, Belo Horizonte é o município com mais casos identificados, somando 76. A capital é seguida de Extrema, no Sul de Minas, com 19.

Em Minas, a Ômicron foi identificada em mineiros de 3 a 68 anos. Entre os casos positivos, há registros de pacientes sem histórico de viagem internacional, contato com caso confirmado da nova variante ou alguma pessoa que tenha chegado do exterior, caracterizando transmissão comunitária.