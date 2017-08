Apesar da crise fiscal da União e dos estados, alguns órgãos continuam contratando. Em Minas Gerais, Prefeituras estão com concursos abertos neste segundo semestre. No total são 2.236 vagas para todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 937 até R$ 17.013,00, sendo que o maior vencimento é para o cargo de médico em Santa Luzia.

O município, localizado na Região Metropolitana de Belo Horizonte, está com 214 oportunidades, entre contratações para o Executivo e para a Câmara Municipal. Na Grande BH há, ainda, dez vagas para a Prefeitura de Contagem. Todas são para a área da educação e o salário máximo é de R$ 2.178,38.

O Cideste-MG e a Prefeitura de Brazópolis, no Sul de Minas, lideram o ranking de oportunidades. Ambas estão com 499 vagas disponíveis cada uma com rendimentos de até R$ 7.050,00 para os servidores. Ficou interessado? Então confira na relação abaixo todas as vagas disponíveis no Estado. Mas fique atento aos prazos pois alguns certames têm inscrições encerradas nesta quinta-feira (17).

Prefeitura de Águas Formosas (Vale do Jequitinhonha/Mucuri)

Vagas: 70

Escolaridade: todos os níveis

Cargo: vários

Salário: de R$ 937,00 até 2.400,00

Inscrições: até 17 de agosto

Clique aqui e consulte o edital

Prefeitura de Barbacena (Região Central de Minas)

Vagas: 30

Cargo: auxiliar de serviços gerais

Salário: 937,00

Inscrições: até 18 de agosto

Clique aqui e consulte o edital

Prefeitura de Santa Luzia (Grande BH)

Vagas: 211

Escolaridade: todos os níveis

Cargo: vários

Salário: de R$ 1.014,00 até R$ 17.013,00

Inscrições: até 20 de agosto

Clique aqui e consulte o edital

Prefeitura de Novo Oriente de Minas (Vale do Jequitinhonha/Mucuri)

Vagas: 55

Escolaridade: médio e superior

Cargo: vários

Salário: de 937,00 até R$ 2.074,00

Inscrições: até 20 de agosto

Clique aqui e consulte o edital

Prefeitura de Belo Oriente (Vale do Rio Doce)

Vagas: 122

Escolaridade: todos os níveis

Cargo: vários

Salário: de R$ 937,00 até R$ 2.600,00

Inscrições: até 20 de agosto

Clique aqui e consulte o edital

Prefeitura de Capetinga (Sul de Minas)

Vagas: 10

Escolaridade: todos os níveis

Cargo: vários

Salário: de R$ 937,00 até R$ 2.700,00

Inscrições: até 21 de agosto

Clique aqui e consulte o edital

Guanhães – Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Vale do Rio Doce)

Vagas: 17

Escolaridade: todos os níveis

Cargo: vários

Salário: de R$ 937,27 até R$ 3.903,15

Inscrições: até 30 de agosto R$ 3.903,15

Clique aqui e consulte o edital

Prefeitura de Jaíba (Norte de Minas)

Vagas: 310

Escolaridade: todos os níveis

Cargo: vários

Salário: de R$ 937,00 até R$ 10.830,00

Inscrições: até 31 de agosto

Clique e consulte o edital

Prefeitura de Pequi (Norte de Minas)

Vagas: 43

Escolaridade: todos os níveis

Cargo: vários

Salário: de R$ 937,00 até R$ 12.355,09

Inscrições: até 31 de agosto

Clique aqui e consulte o edital

Prefeitura de Contagem (Grande BH)

Vagas: 10

Escolaridade: ensino médio e superior

Cargo: vários na área na educação

Salário: de R$ 1.253,68 até R$ 2.178,38

Inscrições: até 31 de agosto

Clique aqui e consulte o edital

Prefeitura de Capelinha (Vale do Jequitinha/Mucuri)

Vagas: 94

Escolaridade: todos os níveis

Cargo: vários

Salário: de R$ 937,00 até R$ 13.082,05

Inscrições: de 1º de setembro até 1º de outubro

Clique aqui e consulte o edital

Câmara Municipal de Santa Luzia (Grande BH)

Vagas: 18

Escolaridade: todos os níveis

Cargo: vários

Salário: de R$ 990,00 até 3.600,00

Inscrições: até 7 de setembro

Clique aqui e consulte o edital

Prefeitura de Alvarenga (Vale do Rio Doce)

Vagas: 153

Escolaridade: todos os níveis

Cargo: vários

Salário: de R$ 937,00 a R$ 6.336,14

Inscrições: até 12 de setembro

Clique e consulte o edital

Prefeitura de Passos (Sul de Minas)

Vagas: 21

Escolaridade: médio e superior

Cargo: vários

Salário: de R$ 1.314,04 a R$ 2.282,96

Inscrições: 12 de setembro até 15 de setembro

Clique aqui e consulte o edital

Juiz de Fora, Muriaé e Ubá (Zona da Mata) – Consórcio Intermunicipal de Saúde para Gerenciamento da Rede de Urgência e Emergência do Sudeste de Minas Gerais (Cideste-MG)

Vagas: 499

Escolaridade: médio e superior

Cargo: vários

Salário: de 970,00 até R$ 7.050,00

Inscrições: até 22 de setembro

Clique aqui e consulte o edital

Prefeitura de Brazópolis (Sul de Minas)

Vagas: 499

Escolaridade: médio e superior

Cargo: vários

Salário: de R$ 970,00 até R$ 7.050,00

Inscrições: até 22 de setembro

Clique aqui e consulte o edital

Prefeitura de Guaranésia (Sul de Minas)

Vagas: 40

Escolaridade: todos os níveis

Cargo: vários

Salário: de R$ 937,00 até R$ 11.341,58

Inscrições: até 30 de setembro

Clique aqui e consulte o edital

Prefeitura Municipal de Veríssimo (Triângulo Mineiro)

Vagas: 1

Escolaridade: superior

Cargo: Auditor fiscal de tributos

Salário: R$ 3.000,00

Inscrições: até 3 de outubro

Clique aqui e consulte o edital

Prefeitura de Santana dos Cataguases (Zona da Mata)

Vagas: 48

Escolaridade: todos os níveis

Cargo: vários

Salário: de R$ 937,00 até R$ 10.065,75

Inscrições: até 11 de outubro

Clique aqui e consulte o edital e aqui para consultar outro edital com demais vagas