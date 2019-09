Os incêndios continuam a castigar Minas Gerais. Nesta segunda-feira (23), são 23 ocorrências em combate de acordo com o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema).

Segundo o Sisema, os incêndios ocorrem em Belo Horizonte e cidades da Grande BH e interior. São elas: Betim, Santa Luzia, Diamantina, Uberlândia, Sabará, Moeda, Lagoa Santa, Conceição do Mato Dentro, Ouro Preto, Alagoa, Ouro Branco, Marliéria, Timóteo, Bonito de Minas, Joaquim Felício, Santa do Riacho, Aiuruoca, Potê, Buenópolis, Januária, Montes Claros e Serro.

Em Brumadinho, na Grande BH, os militares têm dificuldade de controlar o incêndio que destrói a mata de preservação da Copasa desde sábado (21). O fogo oferece risco de afetar o abastecimento de água em Belo Horizonte e de chegar a imóveis.

De acordo com os militares, 20 brigadistas da empresa de água ajudam no controle do fogo, mas o local é de difícil acesso, com caminhada de cerca de uma hora, em trilhas, com riachos e água acima da cintura. Além disso, um desfiladeiro impediu o avanço das equipes terrestres. Por isso, os agentes solicitaram apoio aéreo para a área.

Em Moeda, também na Grande BH, o incêndio na Serra é monitorado desde a tarde da última quarta-feira (18). Ainda não há previsão de extinção do fogo.

Norte de Minas

Um incêndio destruiu 50 hectares de uma fazenda em Francisco Sá, no Norte de Minas, nesse domingo (22). Segundo o Corpo de Bombeiros, 80 mil litros de água foram utilizados para debelar as chamas, que consumiram o espaço rapidamente devido aos fortes ventos no local.

O fogo foi controlado por volta das 17h30. De acordo com o dono da terra, o incêndio teve início às margens da BR-251 e propagou-se para a fazenda rapidamente apesar de o local estar aceirado – ou seja, de haver uma faixa de segurança sem vegetação em torno da propriedade.

Além de atenderem em Francisco Sá, os militares de Montes Claros também cuidaram de outros três focos de incêndio na própria cidade, no mesmo dia. No primeiro caso, 200 litros d’água foram usados para controlar o fogo em vegetação em área de 200 metros quadrados no bairro Vilage do Lago.

Montes Claros sofre com incêndios – Foto: Divulgação Corpo de Bombeiros

Em outro local, em terreno de propriedade da UFMG, o fogo queimou área de pastagem de dois hectares. O incêndio foi controlado com bombas costais, abafadores e cerca de 4 mil litros d’água.

Por fim, o fogo de uma área de mata no bairro Jardim Eldorado, que trazia risco de propagação para a Serra da Pedreira, foi controlado após o uso de 100 litros de água. Um hectare foi destruído.