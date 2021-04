Minas Gerais registrou 5.180 novos casos de pessoas infectadas com coronavírus nas últimas 24 horas. No mesmo período, 386 pessoas morreram em decorrência da doença.

Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) divulgado neste domingo (11).

Diante desses números, o Estado ultrapassou a marca de 28 mil mortes por Covid-19, totalizando 28.004. Desde o início da pandemia 1.225.818 pessoas se infectaram com a doença. No total, 87.782 casos estão em acompanhamento em Minas e 1.110.032 mineiros se recuperaram do coronavírus.

Como de praxe, aos finais de semana, o boletim da SES-MG não traz dados detalhados sobre a doença nos municípios mineiros. O painel vacinômetro da pasta aponta que o Estado já recebeu 4.651.980 doses de vacinas e 4.539.952 foram distribuídas aos municípios. No total, o Estado já aplicou 2.156.274 imunizantes de primeira dose e 666.437 de segunda dose.