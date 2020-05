Minas Gerais tem 63% dos leitos de terapia intensiva e 66% dos leitos clínicos do SUS ocupados neste momento, afirmou o secretário de Estado de Saúde nesta quinta-feira (7).

O Estado está com uma situação controlada no combate à pandemia de Covid-19, mas deve manter todas as medidas de controle para não vivenciar um grande crescimento no número de casos da doença.

Esse é o primeiro balanço apresentado pela secretaria sobre taxa de ocupação de leitos em Minas neste mês de maio. Nessa quarta-feira (6), o secretário havia informado que a pasta estava fazendo um levantamento mais preciso sobre a ocupação dos hospitais. No dia 29 de abril, a taxa era de 59% tanto para leitos de terapia intensiva quanto de enfermaria.

Em relação aos pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19 no Estado, 136 estão na UTI (6% dos leitos). Na enfermaria, estão internadas 486 pessoas diagnosticadas com a doença – 4% do total.