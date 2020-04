Em apenas 24 horas, mais nove mortes por Covid-19 foram confirmadas em Minas. A informação consta no boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (28) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Ao todo, de acordo com a pasta, são 71 óbitos no território mineiro. Outros 88 estão em investigação.

Até o momento, foram confirmados também 1.649 casos do novo coronavírus e 79.313 notificações de quadro respiratório agudo estão pendentes de resultados.

Foram acrescentados ao boletim mais três óbitos em Belo Horizonte e outros em Mário Campos, Presidente Juscelino, Ipiaçu, Capitólio, Centralina e São Romão. Segundo o levantamento, 80% das pessoas que morreram tinham mais de 60 anos.

A capital segue na liderança das notificações da Covid-19. BH tem 14 óbitos e 555 casos confirmados. São 148 cidades mineiras com registros da doença, com destaque para Juiz de Fora (129), Uberlândia (88), Divinópolis (59), Contagem (48) e Uberaba (47). Extrema, que faz limite com São Paulo, tem 21 casos confirmados.