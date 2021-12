Mais mineiros estão tentando a vida fora do território nacional. É o que aponta os dados do Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal (CNB/CF), entidade que reúne os Cartórios de Notas do país e administra a plataforma de apostilamentos, serviço de validação de documentos escolares e de dupla cidadania feitos em cartórios. Segundo os números, somente no segundo semestre de 2021, houve um aumento em 83% nos atos de apostilamentos.

De acordo com os índices, entre junho e novembro deste ano, foram realizados mais de 31 mil apostilamentos em Minas Gerais, enquanto no mesmo período do ano passado foram validados 17 mil documentos. Quando observados apenas os dados referentes a solicitações de vistos para estudos ou abertura de processos de dupla cidadania, o crescimento foi de 131%, passando de 9.702 mil no segundo semestre do ano passado, para 22,4 mil no mesmo período de 2021.

Em 2020, os documentos apostilados referentes a quem desejava estudar ou tirar dupla cidadania representavam 56% do total de atos praticados, enquanto em 2021 já representam 71% das solicitações.

Para o presidente do Colégio Notarial do Brasil – Seção Minas Gerais (CNB/MG), Vitor de Mello e Moraes, os números refletem o movimento emigratório de brasileiros devido à reabertura das fronteiras internacionais. “O apostilamento desses documentos reforça a tendência de os brasileiros buscarem novas oportunidades e estilos de vida fora do país, além de ser também uma amostra de como a certificação de documentos se tornou mais fácil e ágil a partir do momento que passou a ser feita pelos cartórios”, disse.