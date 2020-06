Minas Gerais já soma 40.966 casos confirmados de Covid-19. Os dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) neste sábado (27) mostram 2.075 notificações positivas a mais para o novo coronavírus em relação às de sexta-feira (26). O número de mortes teve alta de 5%, chegando a 882 óbitos – 49 a mais do que no boletim anterior.

Do total de casos confirmados, 16.945 ainda estão em acompanhamento e 23.139 já se recuperaram. Ainda há 228 mortes em investigação.

Na sexta-feira, o Estado registrou um grande aumento nas confirmações de casos – foram 6.122 a mais do que o dado divulgado na data anterior. O secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, explicou que esse grande número não se deve a casos confirmados no dia anterior, mas a dados repassados anteriormente pelas prefeituras, mas que estavam represados no sistema. O número foi atualizado devido à mudança na metodologia de comunicação com as prefeituras, anunciada também na sexta-feira.

Matéria do Hoje em Dia