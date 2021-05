Subiu para 98 o número de crianças diagnosticadas em Minas Gerais com a síndrome inflamatória pediátrica (SIM-P), doença rara possivelmente provocada pela Covid-19. O mais recente levantamento da Secretaria Estadual de Saúde (SES), revela que foram seis confirmações da enfermidade na última semana.

Além disso, 55 casos notificados suspeitos seguem em investigação para atestar ou descartar a síndrome. Até o momento, duas vítimas morreram por causa da SIM-P. Uma era moradora de Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte, e a outra vivia em Juiz de Fora, na Zona da Mata.

A síndrome inflamatória pediátrica ainda é um mistério para a comunidade científica. Os pesquisadores não conseguiram esclarecer, por exemplo, porque a doença só atinge menores de 19 anos. Dos casos confirmados, 54,5%% das vítimas têm menos de 4 anos. Crianças com idades entre 5 e 9 anos representam 36,4%% dos doentes.

Além disso, o boletim epidemiológico informa que 90% das crianças afetadas pela síndrome tinham outras doenças preexistentes. Os meninos são 66% das vítimas, enquanto as meninas 34%.

Ainda de acordo com a SES, 43 cidades já tiveram registro da doença. Belo Horizonte lidera, com 32 vítimas confirmadas. Contagem, com oito; Montes Claros e Uberlândia, com cinco cada, e Betim, com quatro casos, aparecem em seguida.

O que é a síndrome

A Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica Temporalmente Associada à Covid-19 (SIM-P) é uma reação inflamatória grave e sistêmica que acomete crianças e adolescentes que foram infectados pelo coronavírus.

Ela causa sintomas como febre por mais de três dias, vermelhidão nos olhos, edemas nas mãos e pés e sintomas gastrointestinais, como diarreia, vômito e náusea. Ela também pode apresentar manifestações neurológicas, renais e no sangue.

