De acordo com balanço divulgado pelo Ministério da Saúde (MS), nesta quinta-feira (7), Minas Gerais ocupa a antepenúltima posição no ranking de óbitos por coronavírus do país.

Os dados apurados pelo órgão apontam 5 mortes por 1 milhão de habitantes no estado desde o início da pandemia. O índice é 1 ponto acima do último e penúltimo colocados, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, respectivamente, com 4 mortes por 1 milhão de habitantes.

Dados locais

De acordo com estes números, Minas Gerais é o 3º estado com a menor taxa de óbitos, com índice 87% menor que a média dos estados e 89% menor considerando o país como um todo.

Apesar de o número indicar uma situação controlada no estado, em live realizada nesta quinta-feira (7/5), em que o governador anunciou a recuperação e disponibilização de mais 368 leitos de UTI na rede pública hospitalar do Estado, ele ressaltou que todo o esforço tem sido feito para preparar os hospitais “para que nenhum mineiro fique sem leito”.