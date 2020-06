A pandemia de coronavírus trouxe a expectativa de um cenário nebuloso para a economia mundial, e em Minas Gerais a Fiemg previa que a retração do Produto Interno Bruto (PIB) estadual seria superior à média nacional, que deve girar em torno de 6%. No entanto, em participação na Live do Tempo, nesta segunda-feira (1º), o presidente da Federação, Flávio Roscoe, afirmou que Minas Gerais pode acabar com um revés menos impactante que o da média nacional.

Segundo Roscoe, o fato de Minas ter enquadrado a indústria como atividade essencial logo no início da pandemia, diminuiu o impacto e trouxe para cá demandas que seriam de outros estados, com fechamento mais rígido.

“Achávamos que (o impacto) seria maior em Minas Gerais em função da atividade econômica do Estado, que seria mais afetada que a média do Brasil, que esperamos retração do PIB de 6%. Mas, com a manutenção da indústria funcionando, estamos mudando esse pensamento. Como aqui estava funcionando, pegamos pedidos de outros estados que estavam parados e, por isso, Minas Gerais pode ter perda menor que o restante da economia brasileira, enquanto nós mesmos esperávamos uma queda maior”, explicou.

Apesar do otimismo, Flávio Roscoe reforça que a expectativa positiva depende do tempo que a pandemia e suas restrições continuarem, apesar de citar medidas que garantiram milhares de empregos em Minas Gerais.