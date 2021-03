Mais dois editais de contratações emergenciais para atuação na linha de frente contra a Covid-19 foram abertos pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) nesta quinta-feira (18). Os profissionais de saúde vão trabalhar no Hospital de Pronto Atendimento (HPS) João XXIII e na Maternidade Odete Valadares, ambos em Belo Horizonte. As inscrições vão até a próxima segunda-feira (22).

A maternidade vai selecionar dois médicos para atuar na Unidade de Terapia Intensiva Adulto e um para a Unidade de Neonatologia. A carga horária é de 24 horas semanais e a remuneração é de R$ 5.801,50, além de gratificações (veja o edital).

No HPS, as vagas são para técnicos de enfermagem que trabalharão nos leitos de terapia intensiva ou internação destinados aos pacientes com sintomas de Covid-19. São três vagas, com carga horária de 40 horas semanais. O salário não foi divulgado.

As inscrições para concorrer às vagas nas duas casas de saúde começam nesta sexta-feira (19). Para saber mais informações sobre o processo seletivo, clique aqui.