O novo padrão de Placas de Identificação Veicular (PIV) será implantado em Minas Gerais pela Polícia Civil a partir desta próxima segunda-feira (17).

A medida atende a uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e a adoção do modelo será obrigatória no primeiro emplacamento.

Os veículos com a antiga placa poderão continuar a circular, sendo exigido migrar para o novo padrão apenas quando houver transferência de estado ou município, mudança de categoria, perda, furto, roubo ou dano à identificação antiga.

“O modelo antigo, mais comum na cor cinza, deixa de ser fabricado. Por isso, em alguns casos, a nova PIV será exigida. Mas, caso queiram, os proprietários de veículos que não se encaixam nos casos de obrigatoriedade também podem adquirir a nova placa”, explica o diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), Kleyverson Rezende. No site do Detran-MG é possível consultar a lista de empresas credenciadas para comercializar a placa.



Mudanças



Diferente das antigas, em que a cor de fundo variava de acordo com a categoria, a nova placa apresenta o padrão de fundo branco com uma faixa azul na parte superior, contendo o logotipo do Mercosul, a palavra Brasil e a bandeira do país.