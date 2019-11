Belo Horizonte está entre as cidades escolhidas para receber, já no ano que vem, uma escola cívico-militar, projeto encabeçado pelo governo federal. Ao todo, 54 unidades de ensino em 23 estados e no Distrito Federal foram selecionadas para participar do programa – 38 pertencentes à rede estadual e 16 à municipal.

Em Minas, além da capital, Ibirité, na Região Metropolitana de BH, e Barbacena, na Zona da Mata, também farão parte da iniciativa.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), dentre os critérios para as escolas, está a localidade, definida a partir de “uma equação com variáveis com base em critério absolutamente técnico”.

Cerca de mil militares da reserva e da ativa vão participar do projeto-piloto, atuando na gestão educacional das instituições. As escolas “começam a funcionar já na volta às aulas. É um modelo que a gente acredita que vai ter amplo sucesso no Brasil. Nossa meta é ambiciosa e vamos ajustar esse método”, disse o ministro Abraham Weintraub.