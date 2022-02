Mais de 3 milhões de pessoas foram contaminadas pelo novo coronavírus em Minas Gerais, conforme boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) neste sábado (12).

Conforme o levantamento, desde o início da pandemia, em março de 2020, 3.004.938 pessoas foram infectadas pelo vírus, sendo 22.467 casos registrados nas últimas 24 horas.

No intervalo de um dia, 65 pessoas perderam a vida para a doença em território mineiro. Agora, o número de mortos chegou a 58.346.

O executivo estadual informou ainda que acompanha 230.731 pacientes infectados com a Covid.

Variante

A alta nos números está relacionada ao pico provocado pela variante Ômicron do coronavírus no Estado, nos dois primeiros meses de 2022.

De acordo com o secretário de Saúde Fábio Baccheretti, o pico foi atingido no início deste mês e, a partir de agora, há tendência de queda no número de casos.

Vacinação

Segundo o painel Vacinômetro da SES, 80% da população com 5 anos ou mais já completaram o esquema vacinal com duas doses ou dose única contra a Covid-19. São 15,4 milhões de pessoas imunizadas contra o vírus.

Já a dose de reforço foi aplicada em pouco mais de 5,7 milhões de pessoas, o que representa 35% do total da população apta a tomar a vacina.

Segundo a SES-MG, até essa sexta-feira (11), 2,4 milhões de adolescentes e adultos – com 12 anos ou mais – não retornaram à unidade de saúde para receber a segunda dose (D2) da vacina contra Covid-19 e não estão com o esquema vacinal completo. Desse total, a maior parte, quase 604 mil indivíduos, tem idade entre 12 e 19 anos.

