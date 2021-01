Minas Gerais se prepara para receber crianças do Amazonas, que enfrenta um colapso no sistema de saúde por conta do aumento do número de pacientes com Covid-19, inclusive com a falta de oxigênio nos hospitais. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (15) pelo governador Romeu Zema (Novo), nas redes sociais.

“Disponibilizaremos leitos de UTI pediátrico para atender as crianças do Amazonas. Equipes de saúde estão operacionalizando o transporte das crianças para Minas. Nós, mineiros, que já fomos muito ajudados em momentos de dor, estamos solidários”, publicou o gestor.

Em visita a Juiz de Fora, na Zona da Mata, Zema disse que o Estado está acertando com o governo do Amazonas para que leitos de UTI’s infantis sejam disponibilizados e cedidos para os amazonenses.

“Vamos receber pacientes infantis em Minas Gerais para que o Estado do Amazonas tenha um certo alívio da sobrecarga deste momento. É hora de unirmos esforços”, disse.