A suspensão das atividades da embarcação Costa Diadema, atracada no Porto de Salvador, na Bahia, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), nessa quinta-feira (30), após a descoberta de um surto de Covid-19 no navio, gerou tensão entre os passageiros. Ao menos 68 pessoas foram infectadas pelo coronavírus, sendo 56 tripulantes e 12 passageiros.

De acordo com a advogada mineira, Sandra Silva De Moro, 38, que mora em Contagem e se planejou com amigos para fazer a viagem de cruzeiro, apesar do clima tenso na embarcação, as pessoas estão conseguindo se divertir em grupos. Atrações de entretenimento foram canceladas, a piscina isolada, mas os bares e o restaurante estão abertos.

“Desde ontem eles tem dado informações por meio de áudios para o navio inteiro desde ontem. Comunicando mesmo que a Anvisa está controlando a situação. Disseram que não é possível descer nem embarcar ninguém no navio. Hoje pela manhã, quando a gente estava no café da manhã, as pessoas ficaram um pouco mais tensas, porque comunicaram que a gente teria que ficar nas cabines. Vinte minutos depois, eles comunicaram que os bares seriam reabertos”, explicou.

Dentro do navio, segundo a passageira, além da orientação de uso de máscara e alcool em gel, os passageiros só devem ficar reunidos nas mesas com familires ou acompanhantes da viagem.