O Mineirão anunciou, na sexta-feira (13), uma parceria com o laboratório Hermes Pardini para garantir a segurança na retoma do público ao estádio. O primeiro jogo com a presença de torcedores será na próxima quarta-feira (18), entre Atlético e River Plate, pela Copa Libertadores.

Com a obrigatoriedade de apresentação de testagem negativa para acessar o estádio – que poderá receber um público de até 16 mil torcedores (30% da capacidade), o laboratório vai disponibilizar exames com desconto de 50% para torcedores que o fizerem o teste na modalidade particular.

Ao apresentar o ingresso (impresso ou digital), o torcedor terá o desconto em qualquer unidade do Hermes Pardini, sem necessidade de agendamento.

Segundo o protocolo da Prefeitura de Belo Horizonte, é preciso apresentar o resultado impresso e negativo do exame até 72 horas antes da partida. Vale o teste RT-PCR ou o teste rápido de antígeno, ambos realizado com swab, o famoso cotonete.

No Hermes Pardini, o resultado do teste antígeno é liberado com 30 minutos após a coleta. O preço será de R$ 70. Já o RT-PCR é liberado no dia seguinte da coleta e terá o valor de R$130. O teste também pode ser feito em casa, com agendamento pelo telefone ou WhatsApp (31) 3228-6200.

Procedimentos e orientações nos jogos

A parceria entre Mineirão e Hermes Pardini não é só para testes. A equipe do laboratório também está envolvida com a gestão da saúde, nos protocolos sanitários em todo o estádio e no treinamento especial das equipes que vão trabalhar nos jogos. O contrato para prestação de serviços foi firmado para os cinco primeiros jogos de retomada do público.

O laboratório também prepara mensagens educativas e placas sinalizadoras para orientar o público quanto ao distanciamento, máscaras e uso de álcool no dia dos jogos. Também serão oferecidos máscaras e álcool em gel para os torcedores.

“Junto ao Mineirão, vamos oferecer uma abordagem facilitada para testagem, somada às medidas de proteção fundamentais. Daremos suporte e criaremos as condições para o retorno gradual e prudente do público aos espetáculos do futebol”, ressalta o vice-presidente do Grupo Pardini, Alessandro Ferreira.

“Estamos otimistas com o retorno do público ao estádio e sabemos da importância de priorizar a segurança e o bem-estar de todos. A parceria vai oferecer ao nosso público, o respaldo técnico de um laboratório com a credibilidade do Hermes Pardini, que vai auxiliar na gestão dos protocolos sanitários e cuidados pré, durante e após o jogo”, assegura Samuel Lloyd, diretor do Mineirão.

