Os destaques do esporte mineiro em 2018 serão premiados nesta quarta-feira (13), no Mineirão, em Belo Horizonte, na 18ª cerimônia do Troféu Telê Santana. O evento terá transmissão pelos portais Superesportes, Uai e Alterosa a partir das 20h (de Brasília). Os vencedores serão revelado durante a noite de gala, como ocorre no Oscar.

Premiação mais cobiçada de Minas Gerais, o Troféu Telê Santana foi criado em 2001. Mais uma vez, o evento será apresentado por Leopoldo Siqueira e contará com a presença de atletas, dirigentes, desportivas, autoridades esportivas, políticos, empresários, imprensa e convidados.

Os finalistas do troféu são eleitos a partir dos votos da crônica dos Diários Associados e do Conselho de Notáveis, composto por craques que deixaram seus nomes gravados como ícones do cenário esportivo. Já a escolha dos vencedores em cada categoria coube aos telespectadores do programa Alterosa Esporte, da TV Alterosa, por meio de ligações telefônicas.

Além de formar a Seleção Telê Santana 2018, o troféu homenageará também profissionais de outras modalidades que foram destaques no cenário nacional e internacional no último ano.