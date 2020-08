Agência Brasil

No primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro, realizado no Mineirão neste domingo (2), o Atlético venceu o América por 2 a 1.

💪🏾 FIM DE JOGO NO MINEIRÃO! GALO LARGA NA FRENTE NA SEMIFINAL DO MINEIRO! ATLÉTICO 2 X 1 AMÉRICA!



⚽ @oficialjair e Nathan marcaram os gols alvinegros!



Vamos, #Galo! #CAMxAFC 🏴🏳️ pic.twitter.com/sDoq3lDQf8 — Atlético 😷 (@Atletico) August 2, 2020

Os gols da vitória atleticana nasceram ainda no primeiro tempo. Primeiro com a cabeçada de Jair e depois, aos 40, com Nathan. Na segunda etapa, o América do técnico Lisca trocou dois jogadores. As substituições surtiram efeito e, aos quatro, Ademir diminuiu o placar.