O mineiro Giovani dos Santos foi o grande destaque da 18ª Volta Internacional da Pampulha, realizada no domingo (4), em Belo Horizonte. Giovani, da equipe Pé de Vento/Caixa, confirmou o favoritismo e garantiu o quinto título consecutivo na prova de 18 km, com o tempo de 52 minutos e 55 segundos.

No feminino, a vitória foi da tanzaniana Angelina Tsere, com a marca de 1 hora 02 minutos 04 segundos, seguida pela brasileira Joziane Cardoso, campeã em 2014, com 1hora 02 minutos e 23 segundos.

Antes da largada, os organizadores prestaram homenagem às vítimas do acidente com o voo na Colômbia, que reunia jogadores da equipe Chapecoense, jornalistas e a tripulação.

Na pista, Giovani sobrou mais uma vez, completando o percurso em torno da Lagoa da Pampulha, cartão-postal da cidade, 20 segundos à frente do segundo colocado, Pau Kimutai, do Quênia, 53 minutos e 15 segundos.

O feminino teve uma disputa bastante acirrada, tanto assim que as cinco primeiras colocadas conseguiram baixar o tempos do ano passado. As atletas se mantiveram em um grupo grande parte do tempo, entre elas a brasileira Joziane Cardoso. Mas no final, Angelina conseguiu escapar e chegar com boa folga. Joziane lutou bastante para vencer pela segunda vez, mas acabou perdendo no final.

A última etapa do Ranking Caixa CBAt de Corredores será disputada no dia 31 de dezembro, em São Paulo, com a tradicional prova de São Silvestre.

Pódio da competição

Masculino

1 – Giovani dos Santos (Brasil) – 00:52:55

2 – Paul Kimutai (Kênia) – 00:53:15

3 – Augustine Sulle (Tanzânia) – 00:53:34

4 – Mathew Cheboi (Kênia) – 00:53:45

5 – Eluya Sidame (Tanzânia) – 00:53:47

6 – Dominic Pkemoi Cheronges (Kênia) – 00:53:56

7 – Wellington Bezerra da Silva (Brasil) – 00:53:57

8 – Getu Kure Mideksa (Etiópia) – 00:54:06

9 – Edmilson dos Reis Santana (Brasil) – 00:54:50

10 – Valdir Sergio de Oliveira (Brasil) – 00:55:24

Feminino

1-Angelina Tsere (Tanzânia) – 1:02:04

2-Joziane Cardoso (Brasil) – 1:02:23

3-Leah Jerotich (Kênia) – 1:02:31

4-Valdilene Silva (Brasil) – 1:03:35

5-Andeia Hessel (Brasil) – 1:03:38

6 – Adriana Aparecida da Silva (Brasil) – 01:03:43

7 – Cruz Nonata da Silva (Brasil) – 01:04:43

8 – Maria Aparecida Ferraz (Brasil) – 01:05:30

9 – Kleidiane Barbosa Jardim (Brasil) – 01:05:33

10 – Gabriela Leticia Rocha (Brasil) – 01:05:57

Confira aqui o resultado completo