Os produtores mineiros conquistaram 50 medalhas no Concurso Mundial de Queijos, disputado essa semana em Tours, na França. Os queijos do Estado faturaram 3 Superouros, 5 Ouros, 20 Pratas e 22 Bronzes.

Outros seis queijos brasileiros também foram premiados no Mondial du Fromage este ano.

De acordo com a Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais (Faemg), as 56 medalhas conquistadas mostram que o país está ganhando espaço na disputa, que ocorre de dois em dois anos. Em 2015, o Brasil conquistou apenas uma medalha, de prata. Em 2017, foram 12 medalhas (1 superouro, 1 ouro, 7 pratas e 3 bronzes).

Vencedores 2019

Superouro

Minas Gerais



– Vale da Gurita – Queijo Minas Artesanal da Serra da Canastra

– Santuário do Mergulhão – Queijo Minas Artesanal da Serra da Canastra (curado)

– Queijo do Ivair – Queijo Minas Artesanal da Serra da Canastra

Outros estados

Pardinho – Cuesta (oito meses) – (SP)

Ouro

Minas Gerais

– Mineirinho – Queijo Minas Artesanal de Araxá

– Rancho 4R – Queijo Minas Artesanal da Serra da Canastra (180 dias)

– Fazenda Bela Vista – Queijo Artesanal de Alagoa (60 dias)

– Queijos Cruzília – Cruzília 300

– Rancho das Vertentes – Névoa Tronco de Pirâmide

Outros estados

Queijo Canaã (Pará)

Prata

Minas Gerais

– Sertanejo – Queijo Minas Artesanal do Serro

– Maria Nunes – Queijo Minas Artesanal do Serro

– Turvo Grande – Queijo Minas Artesanal do Serro

– Santana – Queijo Minas Artesanal do Serro

– Dona Iaiá – Queijo Minas Artesanal do Serro

– Zé Mário – Queijo Minas Artesanal da Serra da Canastra

– Santuário do Mergulhão (extracurado) – Queijo Minas Artesanal da Serra da Canastra

– Roça da Cidade (canastra real) – Queijo Minas Artesanal da Serra da Canastra

– Vale Encantado – Queijo Minas Artesanal da Serra da Canastra

– Capão Grande – Queijo Minas Artesanal da Serra da Canastra

– Pingo de Amor (meia cura) – Queijo Minas Artesanal da Serra da Canastra

– Pingo de Amor (curado) – Queijo Minas Artesanal da Serra da Canastra

– Pingo de Amor (22 dias) – Queijo Minas Artesanal da Serra da Canastra

– Queijo Craveiro

– Rudá – Débora Pereira

– Fazenda Bela Vista (45 dias) – Queijo Artesanal de Alagoa

– Fazenda Bela Vista – Queijo Artesanal de Alagoa (120 dias)

– Queijos Cruzília – Requeijão

– Queijo d’Alagoa – Queijo Artesanal de Alagoa (pequeno)

– Serra dos Arachás – Queijo Minas Artesanal de Araxá

Outros estados

Pardinho – Mandala (12 meses) – SP

Fazenda São Victor – Queijo do Marajó tipo creme – Pará

Bela Fazenda – Sinueiro – SP

Bronze

Minas Gerais

– Curupira – Queijo Minas Artesanal do Serro

– Paixão – Queijo Minas Artesanal do Serro

– Rio das Pedras – Queijo Minas Artesanal do Serro

– Quilombo – Queijo Minas Artesanal do Serro

– Queijo do Serjão – Queijo Minas Artesanal da Serra da Canastra

– Valtinho – Queijo Minas Artesanal da Serra da Canastra

– Tradição da Canastra – Queijo Minas Artesanal da Serra da Canastra

– Rancho 4R (60 dias) – Queijo Minas Artesanal da Serra da Canastra

– Queijo do Ivair – Queijo Minas Artesanal da Serra da Canastra

– Queijo do Dinho – Queijo Minas Artesanal da Serra da Canastra

– Queijo do Miguel – Queijo Minas Artesanal da Serra da Canastra

– Porto Canastra – Queijo Minas Artesanal da Serra da Canastra

– Queijo do Cláudio – Queijo Minas Artesanal da Serra da Canastra

– Beira da Serra – Queijo Minas Artesanal da Serra da Canastra

– Queijo da Santa – Queijo Minas Artesanal da Serra da Canastra

– Capim Canastra – Queijo Minas Artesanal da Serra da Canastra

– Cooperativa do Serro – Queijo Minas Artesanal do Serro

– Hélder Falcão Aragão – Queijo Falcão (massa crua)

– Queijos Cruzília – Dagano

– Queijaria Datas – Fazenda Vitória (Serro)

– Queijaria Datas – Queijo Datas Guzerá

– Bicas da Serra – Queijo Minas Artesanal do Campo das Vertentes (Império)

Outros estados

Laticínio Grupiara – Serra do Pico – RJ