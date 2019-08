Os alunos de uma escola pública de Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha, que fizeram uma vaquinha para conseguirem representar o Brasil na Olimpíada Internacional Matemática sem Fronteiras, em Taiwan, conquistaram a medalha de bronze na competição, que terminou nesta quinta-feira (8), na Ásia.

Thais Pereira, Eric Soares, Gabriel Lopes, João Lemos, João Mota e Vitor Martins, estudantes do 9º ano do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio da Escola Estadual Presidente Costa e Silva, viajaram acompanhados do professor de matemática Adaigisio Soares, de 46 anos, incentivador dos jovens.

A vaquinha, que mobilizou as redes sociais, alcançou o valor esperado de R$78 mil e eles conseguiram participar, pela primeira vez, da olimpíada.

A Olimpíada