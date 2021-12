Minas Gerais espera ter toda a população totalmente vacinada contra a Covid-19 até fevereiro de 2022, mês em que se celebra o Carnaval. No entanto, diante da presença da nova variante Ômicron no Estado, a realização da festa ainda segue em dúvida.

Na manhã desta terça-feira (21), durante entrevista, o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, afirmou que Minas segue dando “um passo de cada vez” e que, com a antecipação da aplicação do reforço, de cinco para quatro meses, a esperança é que boa parte da população também esteja imunizada com a terceira dose até lá.

“Talvez até as crianças de 5 a 11 anos estejam vacinadas. Mas a realização do Carnaval depende de como a Ômicron vai se comportar no nosso Estado e de como estaremos mais próximos da data. Eu estou otimista em relação ao padrão vacinal dos mineiros, estaremos em um momento muito importante em que todos já terão tido a oportunidade de ter tomado o reforço e estar vacinado”, disse em entrevista concedida à TV Globo.

Em Minas, diversos municípios, incluindo Belo Horizonte e cidades históricas, já se posicionaram contra a realização do Carnaval, cancelando a festividade para o ano que vem.