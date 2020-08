A pandemia impôs um paradoxo para o orçamento doméstico: ao mesmo tempo em que a renda caiu, as despesas dispararam. Um levantamento feito em julho pela Mobills, startup de gestão de finanças pessoais, revela que quatro em cada dez mineiros perderam parte da renda. Quando a pergunta é sobre aumento de despesas, 69,9% estão gastando mais no supermercado, e 44,8% tiveram aumento nas contas de água, luz e gás.

A pesquisa da Mobills ouviu 2.153 pessoas em todo o Brasil, sendo 223 em Minas Gerais, entre os dias 2 e 13 de julho. “O aumento dos gastos não é uma surpresa, pois muita gente está trabalhando em home office, passou a cozinhar em casa e está gastando mais energia. Por outro lado, tem outras despesas que estão caindo, como o lazer. E a questão é se policiar para que as despesas que subiram não se sobreponham”, alerta o fundador da startup, Carlos Terceiro.

É esse exercício de equilíbrio que a técnica administrativa Adriana Negreiros está tentando fazer em casa. “Minha renda está menor, porque tive redução de jornada. Já o supermercado subiu cerca de 200%, pois, além de estar cozinhando mais, os preços do óleo, leite, arroz, feijão e carne têm subido. Também estou gastando mais água, porque meu marido é enfermeiro e lavamos muita roupa, além de lavar as compras, usar mais a descarga”, conta.

Para compensar os gastos extras, Adriana pediu descontos na escola, no inglês, no dentista e está fazendo pilates em casa mesmo. A estratégia dela também está retratada na pesquisa, que mostra que 62% dos mineiros cortaram os gastos com lazer, e 50%, com restaurantes. “Não tem balada, não tem shopping, não tem presentes, não tem Uber. No máximo, uma pizza”, conta.