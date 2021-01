Dois mineiros de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, morreram afogados na praia do Forte, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (1º). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as praias estavam completamente cheias, e, como havia chovido, o mar estava mais agitado. A corporação não deu detalhes sobre como ocorreu o acidente.

A morte deles foi confirmada por um colega dos dois. Pelo Instagram, uma das vítimas havia postado que eles chegaram a Cabo Frio nesta sexta-feira (1º) e publicado várias fotos na praia. Também havia feito um vídeo dizendo que tinha saído para “ir ali” e foi parar no Rio de Janeiro. Pelas redes sociais, amigos e familiares já lamentam a morte dos dois.

A praia estava com muita aglomeração na virada do ano, e a polícia teve que dispersar os banhistas.

Decretos municipais proibiam aglomerações nas praias por causa da pandemia do novo coronavírus, mas, mesmo assim, as pessoas se aglomeraram na praia do Forte, sem máscaras e sem distanciamento social.