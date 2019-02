Empresas mineradoras doaram dinheiro para 80% dos deputados estaduais mineiros eleitos no pleito de 2014. À época, doações de pessoas jurídicas ainda eram autorizadas pela legislação. As informações foram coletadas pela Rádio Itatiaia e veiculadas pela emissora nessa quinta-feira (31).

De acordo com a reportagem, a prestação de contas dos parlamentares, disponibilizada no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), aponta que apenas 18 dos 77 deputados eleitos não receberam recursos de companhias ligadas à mineração. A emissora afirma, ainda, que a doação global ultrapassa a casa dos R$4,2 milhões.

Na lista publicada pela Itatiaia, onde consta os nomes de nove parlamentares, o deputado Paulo Guedes (PT) aparece em primeiro lugar, com R$ 513 mil arrecadados. O parlamentar foi procurado pelo Hoje em Dia, mas não atendeu as ligações até o fechamento da edição.

À Itatiaia, informou que “as doações foram feitas legalmente e mediadas pelo partido” e que “nunca teve contato com nenhuma mineradora”.