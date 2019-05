De um lado, um muro de concreto e aço para reter o avanço de uma onda de rejeitos de minério de ferro que pode chegar a seis milhões de metros cúbicos no caminho de Barão de Cocais, Santa Bárbara e São Gonçalo do Rio Abaixo, cerca de metade do que vazou em Brumadinho, a pior tragédia humana brasileira, com 244 mortes já confirmadas. Vinte seis pessoas ainda não foram localizadas. Do outro lado, a mineradora Vale escava outro reservatório entre matas e pastagens no leito do Córrego do Vieira, com mais de sete hectares de área, a cerca de dois quilômetros da Barragem Sul Superior, a estrutura que mais desperta cuidados atualmente em Minas Gerais. Essa barragem foi considerada sob risco iminente de ruptura e está no centro das atenções dos órgãos de defesa civil e militar estaduais. O principal motivo é que, além de não ter estabilidade garantida, desde o dia 13 essa estrutura está sob risco de ser destruída pela onda de choque de um paredão da mina que ameaça desabar.

Veja imagens de trincas no talude que ameaça ceder:

Segundo o jornal Estado de Minas, o talude da Mina Gongo Soco, que é um dos paredões em forma de degraus de onde o minério de ferro foi extraído, apresenta grande movimentação, o que indica que deve desabar ou escorregar, podendo gerar vibrações suficientes para romper a barragem, no entendimento inicial da Vale e da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec). Contudo, o paredão se comporta de forma a escorregar para o fundo da cava da mina, o que não provocaria vibração suficiente para um rompimento, segundo análises da empresa e da Cedec.