O Núcleo de Assistentes Sociais de Formiga e Região (Nasfor) convida todos os profissionais de serviço social para participar do minicurso “Instrumentalidade do Serviço Social”.

O curso será ministrado por Yolanda Guerra, assistente social, mestre e doutora em serviço social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

O minicurso será realizado no dia 14 de março, no Unifor- MG de 8h às 16h. O investimento é de R$35 e as vagas são limitadas.

Os participantes receberão certificados. As inscrições podem ser feitas no site do Cress-MG.