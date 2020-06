A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Teresa Cristina fez um pronunciamento pelo Twitter na noite de ontem (23), para falar sobre as ações da pasta frente às informações sobre o deslocamento de uma nuvem de gafanhotos que se desloca em direção ao Brasil

De acordo com a ministra , foi montado um plano de monitoramento e ações que podem ser tomadas de antemão estão sendo desenvolvidas. “A gente espera que não chegue ao Brasil, mas estamos monitorando a situação”, disse a Ministra.

Nuvem de gafanhotos | O @Mapa_Brasil está acompanhando

a situação para que sejam tomadas as medidas cabíveis de monitoramento e orientação aos agricultores da região.

Segundo informações do governo da Argentina, os insetos estavam no país vizinho e nesta segunda-feira (22), a nuvem de gafanhotos levantou voo na província de Corrientes e que pode atravessar a fronteira com o Rio Grande do Sul.