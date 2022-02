O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o Brasil ainda não atingiu o pico da variante ômicron e, por isso, os números relacionados à pandemia de Covid-19 ainda deverão subir.

A declaração foi dada após avaliação da equipe técnica da pasta e acontece dois meses após a identificação da cepa, que já domina 95,5% das amostras sequenciadas no Brasil.

“Depois de uma semana de muito trabalho, estou com a equipe do Ministério da Saúde analisando a última semana epidemiológica do País. Tivemos aumento de casos causado pela Covid-19 e ainda não chegamos no pico da onda causada pela Ômicron. O enfrentamento contra a doença continua”, disse Queiroga por meio do Twitter.

Nesta semana, o país bateu recorde de casos positivos já registrados desde o início da pandemia, com quase 300 mil casos em apenas 24 horas. Ao todo, são 26,4 milhões de diagnósticos da infecção confirmados e 631.802 mortes, segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O número de mortes diárias também voltou ao patamar de milhares, sendo 1.308 na última contagem de 24 horas.