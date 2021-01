O Ministério da Saúde e o Instituto Butantan acertaram que todas as vacinas contra a covid-19 serão distribuídas pelo SUS (Sistema Único de Saúde), e em todo o país. De acordo com a pasta, a CoronaVac, fabricada em parceria com o laboratório chinês Sinovac, será disponibilizada simultaneamente nas 27 unidades da Federação, e não apenas em São Paulo, como havia anunciado o governador do Estado, João Doria (PSDB).

Segundo o ministério, em reunião na última sexta-feira (8), representantes do Instituto Butantan se comprometeram a enviar a totalidade das vacinas produzidas pelo laboratório paulista ao governo federal, para que sejam incorporadas ao Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.

Assim, brasileiros de todo o país, explica o ministério, receberão a vacina simultaneamente, dentro da logística integrada e tripartite, feita pelo Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde.

A campanha deve começar assim que os imunizantes recebam autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para uso emergencial ou o registro definitivo.