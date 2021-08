O Ministério da Saúde emitiu aos municípios, nessa quinta-feira (26), nota técnica sobre a aplicação de dose de reforço de vacinas contra a Covid-19. De acordo com a nota, a partir do dia 15 de setembro, inicialmente, idosos acima de 70 anos e pessoas com alto grau de imunossupressão começarão a receber a chamada “terceira dose” da vacina.

A ampliação da vacinação permitiu reduzir significativamente a ocorrência de casos graves e óbitos pela Covid-19, mesmo assim, segundo consta na nota técnica, observa-se que a população idosa, em especial acima de 70 anos de idade, é ainda a parcela da população com maiores taxas de incidência e letalidade, ressaltando a elevada vulnerabilidade dessa população mesmo após a vacinação.

Além dos idosos, outro grupo que tem merecido atenção em todo o mundo são aqueles com alto grau de imunocomprometimento. Esses indivíduos usualmente apresentam resposta reduzida às diferentes vacinas do calendário vacinal necessitando de esquemas de vacinação adaptados.

Diante deste cenário, o Ministério da Saúde, após ampla discussão na Câmara Técnica em Imunização da Covid-19 (CTAI COVID-19), opta por adotar a administração da dose de reforço em: