O Ministério da Saúde anunciou, nessa terça-feira (25), o envio de mais de 700 mil doses da CoronaVac e 1,8 milhão de doses da Pfizer para a vacinação de crianças contra a Covid-19. A previsão é de que as doses cheguem até esta quinta-feira (27).

Segundo a própria pasta, este é o primeiro envio de doses da CoronaVac destinadas especificamente a crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. Ao todo, serão 733.720 doses da vacina enviadas a 12 estados.

De acordo com o governo, neste primeiro momento, o envio da vacina é emergencial e vai atender os estados que sinalizaram ter poucas doses em estoque. O Ministério da Saúde disse que vai aguardar retorno dos estados sobre quantas doses têm e qual a demanda pela vacina.

Como a dose da CoronaVac aplicada em crianças e adolescentes é a mesma dada a adultos, capitais de ao menos 20 estados que tinham vacinas disponíveis já começaram a vacinação das crianças sem comorbidade, por idade, mesmo antes do envio de mais doses pelo governo.

Outros estados, como Mato Grosso, aguardavam a chegada de doses para começar a imunização desse grupo. O estado consta na lista de envio do Ministério da Saúde.

No caso da vacina da Pfizer, a prioridade de imunização deverá ser dada a crianças de 5 a 11 anos com deficiência permanente ou comorbidades; crianças indígenas e quilombolas; crianças que vivam em lar com pessoas com alto risco para evolução grave da Covid-19; e, depois, em crianças que não estão nas categorias anteriores, conforme a idade, em ordem decrescente.

Já a CoronaVac não tem orientações de prioridade; ao aprovar a vacina para crianças e adolescentes, de 6 a 17 anos, a Anvisa recomendou que ela não fosse dada a imunossuprimidos.

Veja, abaixo, quantas doses da CoronaVac serão destinadas a cada estado:

Norte

Acre: 12.960

Amapá: 12.480

Pará: 112.400

Roraima: 8.600

Tocantins: 19.280

Total de doses para o Norte: 165.720

Centro-Oeste

Mato Grosso: 41.560

Mato Grosso do Sul: 33.120

Total de doses para o Centro-Oeste: 74.680

Nordeste

Pernambuco: 108.240

Sergipe: 26.320

Total de doses para o Nordeste: 134.560

Sul

Paraná: 118.280

Santa Catarina: 71.760

Total de doses para o Sul: 190.040

Sudeste

Rio de Janeiro: 168.720

Total de doses para o Sudeste: 168.720

Fonte: G1