Nesta quinta-feira (23), novos profissionais de saúde saíram de Brasília com destino a Manaus. A capital do Amazonas é uma das cidades mais afetadas pelo coronavírus, com mais de 2.800 pessoas infectadas e um número de mortes que passa de 200. Essa equipe é composta por 13 profissionais, sendo 2 fisioterapeutas, 3 médicos e 8 enfermeiros. De acordo com o ministro da Saúde, Nelson Teich, é um uma ajuda do Governo Federal ao estado.

“A gente também embarcou hoje para Manaus, os profissionais da Força Nacional do SUS, para reforçar por lá, o combate ao novo coronavírus”.

Pelos próximos dez dias, a equipe vai reforçar a capacidade de atendimento à população, uma vez que o município de Manaus está com capacidade de atendimento hospitalar próximo ao limite, devido à pandemia da Covid-19. Além dos esforços para melhorar a atenção à saúde da população de Manaus, o Governo Federal realizou investimento para habilitar Unidades de Terapia Intensiva por todo o país, como afirmou o ministro Teich.

“A gente habilitou 1.134 leitos de UTI pelo Brasil, nos mais diferentes estados, e isso vai representar um investimento [para a União] no cuidado de R$163 milhões ao longo de 90 dias”.