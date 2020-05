Da Redação – Últimas Notícias

A Corregedoria do Ministério Público de Minas Gerais realizará a Correição Ordinária nas três Promotorias de Justiça da Comarca de Formiga, na próxima terça-feira (2).

Trata-se de uma fiscalização periódica, quando são recebidas informações, sugestões ou reclamações sobre os serviços e sobre os promotores de Justiça que atuam no município.

As correições ocorrem anualmente até o dia 31 de março, mas devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19) estavam suspensas em toda Minas Gerais. Ainda em respeito às determinações das autoridades de saúde, neste ano, a participação da comunidade se dará por meio do envio de email para o endereço eletrônico: correicoes@mpmg.mp.br .