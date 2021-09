Com os números da pandemia de Covid-19 abrandados em Minas Gerais, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) apresenta três preocupações para que o cuidado com a saúde da população, de um modo geral, seja melhor oferecido aos mineiros: manutenção de leitos, zeramento da fila de cirurgias eletivas e atendimento especializado às sequelas provocadas pela Covid-19.

Antes do coronavírus modificar por completo as nossas vidas e adoecer pessoas, o estado já apresentava um déficit de mais de 800 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Com a crise sanitária, muitos foram abertos, mas devem ser desmobilizados em breve.

Para o coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Defesa da Saúde do MPMG, o promotor Luciano Moreira, o Estado deve se organizar para conseguir manter as vagas junto ao Governo Federal.

“Essa demanda por leitos de UTI é antiga e traz problemas para a população e agora com a pandemia é o momento oportuno para tentarmos suprir essa demanda. Que esses leitos se revertam, em parte pelo menos, em favor das outras necessidades de saúde da população”, afirmou.