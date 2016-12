O Ministério Público Federal (MPF) denunciou o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sua esposa Marisa Letícia, o ex-ministro Antonio Palocci, o ex-presidente da Odebrech Marcelo Odebrecht e mais cinco pessoas na Operação Lava Jato, segundo divulgou o site G1.

Conforme denúncia, a empreiteira teria desviado da Petrobras, por meio de oito contratos com a estatal, R$ 75 milhões. Boa parte desse valor teria sido utilizada para bancar propina a partidos e agentes políticos que davam sustentação ao governo Lula.

Outra parte da quantia teria sido usada na compra de um terreno onde foi erguido o prédio do Instituto Lula e na aquisição de um terreno ao lado do prédio do petista em São Bernardo do Campo, em São Paulo.