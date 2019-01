O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, comparou nessa terça-feira (15) uma arma de fogo e um liquidificador em relação ao grau de perigo dos dois objetos para uma criança. O comentário foi feito em uma conversa com jornalistas após a cerimônia em que o decreto que flexibilizou a posse de armas no país foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro.Parte superior do formulário

Ao ser indagado sobre como seria a fiscalização dos cofres em que as armas devem ser guardadas — exigência da nova legislação para residências com crianças, adolescentes e deficientes mentais — o ministro ressaltou o cuidado “redobrado” que deveria ser tomado e usou como exemplo um acidente doméstico com um liquidificador. Segundo ele, os riscos da criança ter acesso à arma são resolvidos com “educação e orientação”.

— Quem tem criança pequena, adolescentes ou pessoas com deficiência mental tem que ter um cuidado redobrado com arma. Às vezes a gente vê criança pequena que coloca o dedo no liquidificador, liga o liquidificador, vai lá e perde o dedinho. E daí, nós vamos proibir o liquidificador? É uma questão de educação e de orientação. Nós colocamos isso (no texto do decreto) para mais uma vez alertar e proteger as crianças e os adolescentes — afirmou o ministro Onyx.

A existência ou não de um cofre, de acordo com ele, será declarada pelo próprio requerente da posse: