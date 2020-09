O ministro da Justiça e Segurança Pública André Mendonça foi internado para exames médicos neste domingo (13), em Brasília, depois de um mal-estar durante a madrugada.

O ministro chegou a passar por um cateterismo, mas a suspeita de infarto foi descartada. Segundo o governo, Mendonça fez novo “rastreio” para a Covid-19, mas a tomografia e o teste PCR (que indica a presença do vírus naquele momento) deram resultado negativo.

“O ministro André Mendonça foi medicado e está bem. Por orientação médica, continuará internado para observação, pelo menos, pelas próximas 48h”, diz a nota.

O presidente Jair Bolsonaro compareceu ao hospital por volta das 16h e saiu após 20 minutos, sem dar declarações à imprensa.

Mendonça assumiu o Ministério da Justiça e Segurança Pública no final de abril. Ele substituiu o ex-juiz Sérgio Moro, que justificou sua saída do governo a uma suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal.

Antes do ministério, Mendonça comandou a Advocacia-Geral da União (AGU). Ele também fez parte da equipe de transição de Bolsonaro.

Fonte: G1