O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski determinou neste domingo (13) que o governo informe à corte a previsão de início e término da vacinação do Plano Nacional de Operacionalização da Imunização contra a covid-19 no prazo de 48 horas.

“Intime-se o senhor Ministro de Estado da Saúde para que esclareça, em 48 (quarenta e oito) horas, qual a previsão de início e término do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, inclusive de suas distintas fases.”

Matéria do R7