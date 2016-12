O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a transferência de Marcos Valério, operador do mensalão, para uma unidade prisional de Lagoa da Prata. Condenado a 37 anos e cinco meses de prisão, Valério está preso no presídio Nelson Hungria, em Contagem, na Região Metropolitana da capital mineira. A informação foi divulgada pelo portal jurídico “Jota” na noite desta segunda-feira (19).

De acordo com a publicação, Valério alegou ao STF que se ele permanecesse na penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, a negociação de sua delação premiada correria risco.

O documento, finalizado nos últimos dias, tem 148 anexos e cita, pelo menos, 50 políticos e autoridades com atuação em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

Uma das contrapartidas pedidas pela defesa foi justamente a transferência imediata do empresário. Valério diz não se sentir seguro no atual local de detenção uma vez que há no presídio detentos que são do convívio de pessoas que serão delatadas. Ele diz ainda que os agentes penitenciários folheiam os documentos que estão sendo escritos por Valério e que deveriam ser sigilosos, levando ao risco de vazamentos. Por fim, diz que a entrada do presídio Nelson Hungria fica a um quilômetro do pavilhão onde ele está preso, o que dificulta as visitas de sua mãe de 80 anos.

O pedido de transferência para Lagoa da Prata foi feito em fevereiro deste ano. Na época Valério apontou um endereço que seria de sua mãe e de sua companheira. Mas o juiz de Lagoa da Prata, Aloysio Libano de Paula Junior, foi ao local e conversou com o proprietário, que negou que elas morassem lá. Por isso o pedido foi negado.

Posteriormente a defesa esclareceu que o proprietário tinha um contrato de locação segundo o qual deveria guardar sigilo sobre as inquilinas. A explicação foi aceita pelo juiz Wagner de Oliveira Cavalieri, de Contagem. Até mesmo o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, em documento de 15 de dezembro, foi favorável à transferência para Lagoa da Prata.

A partir do segundo semestre do ano que vem, Marcos Valério teria direito à progressão de pena do regime fechado para o semiaberto. Contudo, a expectativa da defesa é que ele consiga ir para a prisão domiciliar.