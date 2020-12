A administração municipal, após a publicação do Decreto 8.558, que dispõe sobre novas medidas de enfrentamento à Covid-19, realizou nesta quinta-feira (10), a interdição do Mirante do Cristo, do Parque Municipal Doutor Leopoldo Corrêa (Praia Popular) e de praças na região central da cidade.

Entre outras medidas preventivas, a Prefeitura reforçará o efetivo destinado à fiscalização e serão realizados, semanalmente, processos de sanitização com produtos à base de tricolo.

Fonte: Decom

