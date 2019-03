A Miss Minas Gerais Júlia Horta venceu o concurso Miss Brasil 2019 na noite deste sábado (9) em São Paulo. Jornalista, apresentadora, blogueira e influenciadora digital, Júlia Horta, de 24 anos, natural de Juiz de Fora, irá representar o Brasil no Miss Universo.

Na final, foram classificadas as representantes do Ceará, Minas Gerais e São Paulo, cuja classificação ficou assim:

Miss Minas Gerais – 1º lugar – Miss Brasil 2019

Miss Ceará – 2º lugar

Miss São Paulo – 3º lugar

A nova Miss Brasil recebeu uma coroa em ouro branco, cravejada de pedras e uma esmeralda, avaliada em R% 52 mil, das mãos da amazonense Mayra Dias, Miss Brasil 2018, e também ganhou um cruzeiro pelo Nordeste. As três finalistas também ganharam joias e uma semana em hotel de luxo em Campos do Jordão, no interior de São Paulo.