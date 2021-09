Na terça-feira (28), o prefeito de Formiga Eugênio Vilela e vice-prefeita Adriana Prado receberam no gabinete a Miss Brazil Model Infantil 2021, Ana Maria de Oliveira Rosa, de 8 anos.

Ela recebeu das mãos do chefe do Executivo uma homenagem por levar o nome de Formiga ao maior nível de Miss do país.

Ao chegar na Prefeitura, Ana Maria conversou com servidores, tirou fotos e presenteou a vice-prefeita com flores.

Ela venceu o concurso realizado na cidade de São Paulo, no dia 18 deste mês.